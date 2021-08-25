В Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

В украинской столице в среду, 25 августа, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, сообщает Укринформ.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 индекс Киева составил 106 при норме в 50. Столица Украины находится на 10-м месте в рейтинге. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.