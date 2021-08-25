Тина Кароль захватила образом в платье от ливанского модельера

Известная украинская певица Тина Кароль позировала в очередной фотосессии перед Днем Независимости. Она выбрала наряд от ливанского модельера Жоржа Чакры, сообщает 24 Канал.

Популярная украинская певица Тина Кароль в День Независимости Украины опубликовала на личной странице новое сообщение. В нем она поздравила всех с праздником и показала новый изысканный образ.

Исполнительница позировала перед камерой на светлом фоне. Она примерила роскошное платье молочного цвета с блестящей вышивкой, оригинальной вставкой в виде цветка и длинным шлейфом. Тина Кароль дополнила эффектный аутфит серебряными серьгами-подвесками и браслетом в таком же стиле. Она распустила волосы и уложила их локонами.

Фото из инстаграма звезды