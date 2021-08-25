СБУ разоблачила чиновников облгосадминистрации на хищении 750 тыс. грн

Служба безопасности разоблачила чиновников одного из департаментов Черкасской областной государственной администрации на хищении 750 тыс. грн, выделенных на капитальный ремонт опорной больницы региона.

Об это сообщает﻿ пресс-центр СБУ.

По оценкам строительно-технической экспертизы, противоправная деятельность организаторов схемы нанесла убытков государству на 750 тыс. грн.

"Установлено, что для реализации коррупционного механизма чиновники привлекли представителей аффилированной строительной компании. В 2020 году чиновники заключили с подрядчиками два договора на проведение капремонта приемного отделения медицинского заведения", – говорится в сообщении.

Однако соответствующие ремонтные работы были проведены не в полном объеме, а часть денег инфраструктурного проекта злоумышленники вывели в тень. Для этого они вносили недостоверные ведомости в акты выполненных работ.

По материалам СБУ, двум чиновникам облгосадминистрации сообщили о подозрении по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.