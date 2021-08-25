Кучма назвал главные ошибки за время своего президентства

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал о главных ошибка за время пребывания на посту главы государства, сообщает Украинская правда.

По его словам, за 10 лет его каденции ошибок было немало, потому что "мы все делали впервые, создавая государство".

Кучма выделил две самые главные ошибки.

Первая – недооценка "московской агентуры".

"Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы - действовал бы иначе" , – заявил экс-президент.

Вторая ошибка – это недооценка гражданского общества.