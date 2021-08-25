Налоговики напомнили о крайнем сроке платы за землю

В Главном управлении ГНС в Закарпатской области напомнили о сроках платы за землю, сообщает ЛигаБизнес.

В соответствии с п. 286.5 ст. 286 Налогового кодекса начисление физическим лицам сумм платы за землю (земельный налог и арендная плата с физических лиц) проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка), которые направляют (вручают) плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении земельного налога по форме, установленной в порядке, определенном ст. 58 НК.

Плата за землю физическими лицами платится в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения (п. 287.5 ст. 287 НК).

В случае, если налогоплательщик не платит согласованную сумму денежного обязательства в течение сроков, определенных НК, такой налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в таких размерах:

- при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 5 % погашенной суммы налогового долга;

- при задержке больше 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10% погашенной суммы налогового долга (ст. 124.1 НК).