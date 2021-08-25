Первый день ребенка в школе: какие семейные традиции сделают его особенным

Первый день школы является важным, как для родителей, так и для детей. Какими семейными традициями можно разнообразить это время, чтобы обеспечить малышу счастливое возвращение к занятиям, – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

Праздничный завтрак

Первый день школы можно начать, устроив праздничный завтрак. Например, приготовить блюдо, которое любит ребенок, и съесть его вместе. Если нет времени на завтрак, можно перед тем сделать праздничный ужин.

Украсьте двери

Пока ребенок спит, можно украсить дверь его комнаты воздушными шариками, плакатами или лентами. Когда он проснется, его настроение перед первым днем обязательно улучшится.

Фото на память

Можно начать традицию ежегодно делать фотографию, когда ребенок идет в школу. Когда-то у родителей на память будут десятки таких кадров, где можно будет увидеть как рос и менялся малыш.

Покупка канцелярских товаров

Для ребенка можно заказать или сделать самому надписи на канцелярских товарах или на любой другой принадлежности к школе. Например, это могут быть карандаши с именем ребенка или дневник с инициалами.

Оставьте записку в ланчбоксе

Напишите милую записку для ребенка и положите ее в обеденную коробку. Поддержка родных может кардинально изменить первый день в школе.

Устройте показ мод

Если у вас растет модница или модник, устройте утром перед школой показ мод. Пусть ребенок примеряет всю свою одежду и выберет лучшее для начала нового года.

Время для родителей

Первый учебный день важен для всех в семье. Отправив детей в школу, погуляйте или выпейте кофе. Кроме того, можете обсудить свои эмоции или просто насладиться первым днем без детей, с которыми провели все лето.