В Украине появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения". Он разработан специалистами ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с "Агентами перемен", сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс служба Укравтодора.

Согласно новым стандартам компоновка дорожных знаков индивидуального проектирования будет выполнена по новому принципу. Все тексты должны быть написаны с большой буквы. Появится новая форма стрелок. Для обозначения центра населенного пункта и реки будут использоваться символы европейского образца.

С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021. Источник: ukravtodor.gov.ua

Чтобы все надписи можно было хорошо рассмотреть, определены четкие пропорции и расстояния между элементами текста, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги. Также предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов.

Для обеспечения безопасности пешеходов появятся новые обозначения диагональных пешеходных переходов и новые таблички для островков безопасности. Не забыты и велосипедисты, для которых будут установлены новые знаки и таблички к дорожным знакам.

В новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества должны положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения на украинских дорогах. Источник: ukravtodor.gov.ua

Улучшен алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также появился новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

В новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества должны положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения на украинских дорогах.