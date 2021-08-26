Сочетайте полезное с приятным: взрывная тренировка ног на берегу моря

Бархатный сезон отпусков никто не отменял. И если вдруг вы еще планируете отдых у моря, то у вас будет отличная возможность не только позагорать, но и заняться своим телом. Рассказываем, как эффективно провести тренировку на пляже, сообщает 24 Канал.

Пляж – не только то райское место, где можно плавать и принимать солнечные ванны, это еще и идеальный "зал" для фитнеса, который усложняет тренировки своими условиями. Дыхание сбивается из-за необычной работы, стабильной поверхности нет и это заставляет еще сильнее включать мышцы, приходиться справляться с водой и песком, что круто прорабатывает баланс, ловкость, координацию и выносливость.

Комплекс упражнений для тренировки на пляже

Разогревающие выпады: по 15 повторений через одну сторону и 15 – через другую;

по 15 повторений через одну сторону и 15 – через другую; Боковые перемещения: 40 секунд;

40 секунд; Перемещение вперед-назад в полуприседе: 40 секунд;

40 секунд; Выпрыгивания вперед с перемещением шагом назад: 15 повторений;

15 повторений; Пляжная "лягушка" с ускорением: 10 повторений.

Советы от тренера: выполняйте комплекс упражнений 3 круга. Отдых между упражнениями – 45 секунд.