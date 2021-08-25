В Украину начнут завозить новые Volkswagen Jetta

Североамериканское подразделение Volkswagen представило обновленный седа Jetta. А это значит, что вскоре новинка окажется и в Украине – как только пойдут первые «битки» и «утопленники» (официально же эта модель на нашем рынке не представлена), сообщает АвтоПортал.

Освеженный Volkswagen Jetta 2022 года получил модифицированные бамперы, иную радиаторную решетку, новые хромированные детали, колеса другого дизайна (их размер – от 16 до 18 дюймов), более широкую цветовую гамму (добавились новые цвета Kings Red Metallic, Oryx White Metallic и Rising Blue Metallic), а также цифровую приборную панель. Размер последней меняется в зависимости от комплектации – так, в «базе» идет на 8-дюймов, а у Jetta GLI – 10,2-дюймовая.

По части техники тоже произошли изменения: в США на смену 1,4-литровому TSI отдачей 150 л.с. пришел новый агрегат 1.5 TSI мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 249 Нм (в Мексике остался тот же 1.4). Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонным «автоматом». Jetta GLI при этом положен старый, 2,0-литровый TSI на 228 л.с. и 350 Нм, который трудится в паре с 7-скоростным «роботом» DSG с двойным сцеплением.

ГЛИ вариант отличается также наличием переднего спойлера, заднего диффузора, спойлера на крышке багажника, расширенными порогами, крышей и зеркалами заднего вида черного окраса, спортивной подвеской (на 15 мм ниже, чем стандартной версии), более острой «рулежкой», блокировкой дифференциала LSD, системой выбора режима вождения с четырьмя режимами движения, усиленными тормозами с красными суппортами и хромированными выхлопными трубами. Колеса – только 18-дюймовые. В салоне такой машины – новое кожаное рулевое колесо с красной прострочкой, спортивные сиденья, накладки на педалях, красные акценты, индивидуальные коврики. Комплектация при этом богаче: есть не только адаптивный круиз, автоторможение, контроль слепых зон, соблюдение рядности, но и двухзонный климат, обогрев всех сидений и др.

Наконец, еще одна особенность новой Джетты – на смену исполнению Jetta R-Line пришел вариант Jetta Sport. Среди прочего, его можно будет узнать по черной оконной рамке, затемненной решетке, другим спортивным «ковшам». Колеса в данном случае – 17-дюймовые, также спорт-Джетта сможет похвастать электронной блокировкой дифференциала XDS.

К американским дилерам обновленная Джетта поступит в четвертом квартале этого года.