Темпы распространения COVID-19 в мире стабилизировались - ВОЗ

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, увеличивавшиеся на протяжении последних двух месяцев, сейчас начали стабилизироваться на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения

Так, за неделю с 16 по 22 августа по всему миру было зарегистрировано примерно 4,5 млн новых случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее было зафиксировано более 4,4 млн случаев. В ВОЗ заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Количество смертей от заболевания по всему миру так же не сильно превысило цифры предыдущей недели и составило более 68 тыс. смертей против более 66 тыс. смертей, зарегистрированных на неделе с 9 по 15 августа.

За весь период пандемии уже зарегистрировано около 214 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19 и более 4,4 млн смертей от последствий заражения.