"Слуги народа" обвинили Котляра в измене

Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством. Такое заявление сделали "Слуги народа" на странице в Facebook.

По их словам, "это решение не обсуждалось ни с депутатской фракцией Политической Партии "Слуга народа" в Криворожской городской раде, ни с Криворожской городской организации партии".

Кроме того, партия обвинила Котляра в том, что он никоим образом не обосновал свою позицию, тем самым "предав принципы политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского".

"Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совершенно некомандный игрок", - говорится в сообщении.

Во фракции также отметили, что обвинения сына погибшего Константина Павлова в адрес председателя "Слуги народа" и других депутатов доказывают, что оппоненты не пренебрегают любыми циничными манипуляциями.