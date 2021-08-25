"Стена Трампа" на границе с Мексикой начала разрушаться

Знаменитая стена на границе США и Мексики, которая была одним из самых громких проектов бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, начала разрушаться, сообщает Укринформ.

Отмечается, что причиной разрушения стали мощные ливни, из-за которых прилегающие реки вышли из берегов.

Вызванная этим наводнение разрушило не менее шести металлических шлюзовых ворот, построенных в стене на случай подъема уровня воды.

Как сообщалось, строительство стены было одним из главных обещаний кампании Дональда Трампа, направленной на предотвращение потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США.