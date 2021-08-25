Доступная ипотека 7%: где активнее покупают жилье

По состоянию на 25 августа текущего года уполномоченные банки по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 730 кредитных договоров на общую сумму 617,5 млн грн как на первичном (23,26%), так и вторичном (соответственно – 76,74%) рынках, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Уполномоченным банкам поступило 1095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% – вторичный.

Согласно представленным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были Киев (33,2%), Киевская обл. (30,8%), Харьковская обл. (6,3%), Львовская обл. (5,8%), Ровенская обл. (4,3%).

Удешевление ипотеки в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.