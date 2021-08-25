Меркель: есть угроза превращения Афганистана в оплот террористов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам. Теперь возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов, сообщает РБК-Украина.

При этом, отметила Меркель, возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов

"Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление" , - заявила Меркель.

Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.

Автор: Анастасия Рокитна