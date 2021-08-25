7 бесплатных услуг в аэропортах, о которых мало кто знает

Благодаря безвизу украинцы начали чаще летать в путешествия. Но далеко не все туристы знают, какие именно услуги можно получить в аэропортах совершенно бесплатно, сообщает Обозреватель.

На какие "бонусы" можно рассчитывать перед регистрацией на рейс и после нее, а за какие услуги нужно платить– читайте далее.

Бесплатные услуги, предоставляемые в аэропортах

1. Если рейс задерживают, то пассажир получает целый ряд дополнительных "бонусов" на время ожидания: хранение багажа, доступ в комнату матери и ребенка, а также два звонка или сообщения по электронной почте.

Кроме того, если вылет задерживают на два часа, то сотрудники обязаны предоставить бесплатные напитки, если на четыре часа и больше – покормить горячим обедом.

Если же рейс перенесли более чем на 8 часов – перевозчик обязан разместить пассажиров в отеле и обеспечить трансфер.

Если рейс надолго задерживают, то пассажирам предоставляют бесплатные напитки, еду и гостиницу. Источник: Pexels

Но если о задержке рейса пассажиров предупредили за 14 часов, то эти льготы не действуют.

2. В случае, если пассажирам бесплатно предоставляется гостиница, перевозчик доставляет пассажиров на авто туда и обратно в аэропорт.

3. Если самолет садится в аэропорту вынужденной посадки, пассажиров обязаны перевезти в ближайший аэропорт и доставить их багаж.

Если самолет садится не в указанном в билете аэропорту, то пассажиров с багажом перевозят бесплатно. Источник: Pexels

4. В аэропорту можно узнать информацию (и запросить индивидуальную справку) о движении воздушных судов, стоимости перевозки и других условиях пользования воздушным транспортом. А также посмотреть расписание экспрессов между городом и аэропортом.

В аэропорту можно узнать информацию о движении воздушных судов. Источник: Pexels

5. Все дети до 12 лет, путешествующие с родителями, обслуживаются в аэропорту бесплатно. Это правило не распространяется на услуги бара.

6. Каждый пассажир может бесплатно взвесить свой багаж до начала регистрации.

7. Люди с ограниченными возможностями и пассажиры с детьми дошкольного возраста могут свободно пользоваться внеочередной посадкой на самолет.

Платные услуги, предоставляемые в аэропортах: