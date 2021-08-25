В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

Впервые с момента захвата города талибами открылись банки в столице Афганистана Кабуле, сообщает Интерфакс-Украина.

На протяжении десяти дней с момента захвата 15 августа столицы боевиками группировки "Талибан" банки Кабула не работали. При этом, на данный момент у банков нет возможности выдавать крупные суммы денег.

Люди выстроились в очереди к банкам. За порядком в очередях наблюдают боевики-талибы. В случае проблем они подталкивают людей палками.

Ранее жители Кабула жаловались на отсутствие денег в банкоматах и замораживание их банковских счетов. В то же время цены на еду в городе начали резко расти.

В августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт.