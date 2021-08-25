Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы в мире сменится падением

Тренд высоких цен на сырьевые ресурсы, в частности, газ, нефть, руду и продовольственные товары, который наблюдается последний год, вскоре сменится падением, сообщает УНИАН.

Финансовые аналитики и экономисты затрудняются дать точные прогнозы, насколько длительным будет цикл высоких цен на сырьевые товары. Но некоторые отмечают, что уже есть тенденция к их снижению.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак отмечает, что уже несколько месяцев рост на товарных рынках замедлился. А по некоторым товарам даже отмечается снижение.

"Сейчас цены на сырьевые товары относительно стабильны. На мой взгляд, это, скорее, хорошая новость. Поскольку после очень быстрого роста весной существовали небезосновательные подозрения, что речь идет об очередном пузыре. Однако это не дает повода прогнозировать дальнейший рост или, наоборот, падение мировых цен на сырье. Даже малозаметная новость может привести к резким изменениям, поскольку психологический фактор играет очень существенную роль на биржевых торгах" , - сказала Волуйчак.

В целом, эксперты считают, что не стоит ожидать длительный рост цен на мировых рынках.

Экономист Борис Кушнирук считает, что за трендом роста неизбежно наступит падение.

"Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает затем и украинская экономика. Потому обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее " , - сказал он.

Как сообщалось, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в мае мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет: относительно прошлого года цены выросли почти на 40 процентов.

Одним из ключевых факторов стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые, он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года.

Говоря о непродовольственной группе товаров, в первом полугодии цена меди достигла 10 тысяч долларов за тонну впервые за последнее десятилетие, стоимость металла палладий превысила 3 тысячи долларов за унцию.

В тоже время, стоимость нефти выросла почти в три раза со времен начала пандемии и достигла уровня 65-70 долларов за баррель. А цена на газ на европейском рынке достигла рекордных 560 долларов за тысячу кубометров, впервые за последние 20 лет.

Также пошли вверх цены на руду черных и цветных металлов. Например, в конце прошлого года цена на железную руду перешагнула рекордную отметку в 164 доллара за тонну. По состоянию на 15 августа на азиатских рынках за тонну этого сырья дают больше двухсот долларов.

Наша страна в своем экспорте продолжает оставаться ориентированной на поставки на мировые рынки сырьевой продукции, поэтому нынешние высокие цены на сырье благоприятны для нашей экономики, что отмечают и украинские эксперты.