В России обвинили Украину в "присвоении Дня Крещения Руси"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Украину в "присвоении Дня Крещения Руси".
Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси", - отметил Лавров.
"Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное - это не украинское", - сообщил политик.