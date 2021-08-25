Конфеты, которые разрушают ваши зубы

Бактерии, которые живут в зубном налете особенно любят сладкую среду. Поглощая сахар, они выделяют кислоты, которая разрушает эмаль, что становится причиной кариеса и раздражительности десен, сообщает Країна здоров'я.

По словам эксперта, наибольший вред зубам приносят сосательные конфеты и ириски. Это связано с тем, что они находятся во рту длительное время, а последние еще и прилипают к зубам.

Для любителей сладкого надо отдавать предпочтение конфетам из темного шоколада, ведь в таком продукте содержится меньшее количество сахара. Кроме того, ученые выяснили, что в какао-продуктах высокая концентрация полифенолов, которые способствуют профилактике кариеса. Они препятствуют прилипанию вредных бактерий к зубам и уменьшают образование зубного налета, а еще снижают образование кислот, которые разрушают зубы.