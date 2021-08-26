4 способа превратить куриную печень в нежнейшее блюдо

4 способа превратить куриную печень в нежнейшее блюдо
Фото: Рixabay

Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце, сообщает Сегодня.

Это не только паштеты и оладьи, это еще и ризотто, соус для пасты, тушеная в сметане печень, теплые салаты с сезонными овощами и фруктами, рулет с творожным сыром и даже суфле с солеными огурцами.

Морковное ризотто с печенью

Морковное ризотто с печенью

Ингредиенты

  • Рис – 120 г
  • Бульон – 500 мл
  • Печень куриная – 200 г
  • Морковь – 400 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Уксус винный – 1 ст. л.
  • Коньяк – 50 г
  • Сливки 20-33% – 100 мл
  • Вино белое – 100 мл
  • Петрушка, соль и перец

Способ приготовления

  1. Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
  2. Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
  3. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
  4. Подавать ризотто, выложив сверху печень.

Салат из печени и винограда

Салат из печенки и винограда

Ингредиенты

  • 300 г куриной печени
  • 150 г винограда без косточек
  • 40 г салатных листьев
  • Горсть грецких орехов
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
  • 0,5 ч. л. сахара
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
  2. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  3. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
  4. Орехи поджарить на сковороде без масла.
  5. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

Печеночный рулет с начинкой

Печеночный рулет с творожным сыром

Печеночный рулет с творожным сыром

Ингредиенты

  • Печень – 300 г (лучше говяжья)
  • Творожный сыр – 300 г
  • Репчатый лук – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Соль, перец и зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления

  1. Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
  2. Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
  3. Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
  4. Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
  5. Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
  6. Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
  7. Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Суфле из печени с овощами

Ингредиенты

  • 100 г сливок
  • 2 шт. моркови
  • 2 ст. л. муки
  • 2 соленых огурца
  • 2 яйца
  • смесь перцев
  • 1 луковица
  • 800 г куриной печени
  • соль

Способ приготовления

  1. Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
  2. Перемолотую печенку вылить в большую миску.
  3. Луковицу почистить и очень мелко порубить.
  4. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
  5. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
  6. Добавить овощи к печени, перемешать.
  7. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
  8. Яйца и сливки взбить.
  9. Вылить взбитую смесь в миску.
  10. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
  11. В духовку, разогретую до 200 градусов, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.

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