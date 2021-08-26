4 способа превратить куриную печень в нежнейшее блюдо

Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце, сообщает Сегодня.

Это не только паштеты и оладьи, это еще и ризотто, соус для пасты, тушеная в сметане печень, теплые салаты с сезонными овощами и фруктами, рулет с творожным сыром и даже суфле с солеными огурцами.

Морковное ризотто с печенью

Ингредиенты

Рис – 120 г

Бульон – 500 мл

Печень куриная – 200 г

Морковь – 400 г

Сливочное масло – 100 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус винный – 1 ст. л.

Коньяк – 50 г

Сливки 20-33% – 100 мл

Вино белое – 100 мл

Петрушка, соль и перец

Способ приготовления

Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном. Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто. На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла. Подавать ризотто, выложив сверху печень.

Салат из печени и винограда

Ингредиенты

300 г куриной печени

150 г винограда без косточек

40 г салатных листьев

Горсть грецких орехов

5 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. бальзамического уксуса

0,5 ч. л. сахара

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности. Орехи поджарить на сковороде без масла. Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.

Печеночный рулет с начинкой

Печеночный рулет с творожным сыром

Ингредиенты

Печень – 300 г (лучше говяжья)

Творожный сыр – 300 г

Репчатый лук – 150 г

Морковь – 150 г

Соль, перец и зелень – по вкусу

Растительное масло – для обжарки

Способ приготовления

Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке. Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать. Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут. Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром. Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку. Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку. Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Ингредиенты

100 г сливок

2 шт. моркови

2 ст. л. муки

2 соленых огурца

2 яйца

смесь перцев

1 луковица

800 г куриной печени

соль

Способ приготовления