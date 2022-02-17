Четыре способа превратить куриную печень в нежнейшее блюдо
Куриная печень – один из самых ходовых продуктов. Ее мы любим за нежность после любой тепловой обработки и сочетаемость практически со всем: от овощей и фруктов до творожного сыра. Помните, что перед приготовлением печень нужно хорошо разморозить, а солить ее лучше в конце, сообщает Сегодня.
Это не только паштеты и оладьи, это еще и ризотто, соус для пасты, тушеная в сметане печень, теплые салаты с сезонными овощами и фруктами, рулет с творожным сыром и даже суфле с солеными огурцами.
Морковное ризотто с печенью
Ингредиенты
- Рис – 120 г
- Бульон – 500 мл
- Печень куриная – 200 г
- Морковь – 400 г
- Сливочное масло – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар – 1 ч. л.
- Уксус винный – 1 ст. л.
- Коньяк – 50 г
- Сливки 20-33% – 100 мл
- Вино белое – 100 мл
- Петрушка, соль и перец.
Способ приготовления
- Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
- Засыпать промытый рис в сковороду и понемногу добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
- На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
- Подавать ризотто, выложив сверху печень.
Салат из печени и винограда
Ингредиенты
- 300 г куриной печени
- 150 г винограда без косточек
- 40 г салатных листьев
- Горсть грецких орехов
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. бальзамического уксуса
- 0,5 ч. л. сахара
- Соль, черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Виноград помыть и обсушить. Если ягоды крупные, разрезать их пополам.
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением 2 ст. л. масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Для заправки перемешать уксус, соль, сахар и оливковое масло до однородности.
- Орехи поджарить на сковороде без масла.
- Салатную зелень помыть, обсушить, порвать руками в миску. Сверху выложить печень, орехи и виноград. Полить заправкой.
Печеночный рулет с начинкой
Печеночный рулет с творожным сыром
Ингредиенты
- Печень – 300 г (лучше говяжья)
- Творожный сыр – 300 г
- Репчатый лук – 150 г
- Морковь – 150 г
- Соль, перец и зелень – по вкусу
- Растительное масло – для обжарки.
Способ приготовления
- Печень нарезать небольшими ломтиками, лук – нашинковать, а морковь натереть на средней терке.
- Обжарить в сковороде на растительном масле лук до слегка золотистого цвета. Добавить к нему натертую морковь, перемешать и продолжать обжаривать.
- Когда морковь с луком будут почти готовы, выложить нарезанную печень и снова перемешать. Добавить соль, перец и жарить, помешивая, примерно 20-25 минут.
- Пока печень жарится, мелко нарезать зелень и смешать ее с творожным сыром.
- Когда печень будет готова, снять с огня и остудить. Затем пропустить через мясорубку.
- Выложить на тарелку слой печени толщиной примерно 3-4 мм. Сверху выложить такой же слой смеси зелени и творожного сыра. Разровнять, аккуратно свернуть в рулет и завернуть в пищевую пленку.
- Отправить рулет в холодильник на 2-3 часа. После того, как он застынет, нарезать небольшими кусочками – толщиной 1-2 см.⠀
Суфле из куриной печенки с солеными огурцами
Ингредиенты
- 100 г сливок
- 2 шт. моркови
- 2 ст. л. муки
- 2 соленых огурца
- 2 яйца
- смесь перцев
- 1 луковица
- 800 г куриной печени
- соль.
Способ приготовления
- Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
- Перемолотую печенку вылить в большую миску.
- Луковицу почистить и очень мелко порубить.
- Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
- Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
- Добавить овощи к печени, перемешать.
- Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
- Яйца и сливки взбить.
- Вылить взбитую смесь в миску.
- Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
- В духовку, разогретую до 200 градусов, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.