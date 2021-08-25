Министру обороны Украины купили бронированный кабриолет

Бронированный кабриолет купили в Минобороны, но не показали на параде, сообщает 24 Канал.

На параде ко Дню Независимости Украины не показали бронированный кабриолет. На репетиции авто было, а на парад почему-то не выехало. Об этом сообщил экс-помощник министра обороны, украинский общественный деятель Юрий Бирюков на своей странице в Facebook﻿.

По его словам, Минобороны планировало купить три бронированных кабриолета на общую сумму 18 млн гривен. Их должны были использовать в параде для проезда министра обороны Украины и командующего Сухопутных войск.

Но незадолго до самого военного парада Андрей Таран заявил, что в этом году Украина отказывается от традиционного объезда войск. Мол, это наследие Союза, от которого нужно избавляться.

Но тем не менее бронированный кабриолет на тренировке парада был, о чем свидетельствуют фото за 12 августа. А вот на самой репетиции в Киеве, как и на параде, кабриолета не оказалось.

Экс-помощника министра обороны смутил тот факт, что бюджетные средства были потрачены, но техника не была использована. Бирюков поинтересовался, а пишут ли народные депутаты уже официальный запрос в Минобороны и потребуют ли они вообще объяснений.