Рынок земли: где продано больше всего участков

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 9072 сделки на земельные участки общей площадью 19 356 га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Больше всего земли продали в Полтавской области - 2284,1 га. На втором месте Харьковская область - 2197,7 га, на третьем - Кировоградская область - 1589,6 га.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4767 нотариусов. Всего заявлений - 5353, из них согласовано 4712, в очереди на рассмотрение - 18, отказ получили 623.

Напомним, 1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 га.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.