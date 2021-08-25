Производитель вакцины Janssen заявляет об увеличении антител после бустерной дозы

Компания Johnson&Johnson, производитель однократной вакцины Janssen против коронавируса (COVID-19), заявила об увеличении количества антител в 9 раз после введения второй дозы (бустера) вакцины, сообщает Укринформ.

"Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson вызвала быстрое и устойчивое увеличение антител в девять раз выше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакцины", - заявили в компании.

Речь идет о данных, полученных из двух исследований во время второй фазы, проведенной в США и Европе. Некоторые из примерно 2000 человек в исследованиях получили бустерные дозы через шесть месяцев после первой дозы вакцины Janssen.

В компании также отметили, что их однократная вакцина против COVID-19 вызывает сильную и устойчивую иммунную реакцию, которая продолжается в течение восьми месяцев после прививки.

Сейчас Johnson&Johnson ведет переговоры с регуляторами в США и Европе о получении разрешения на ввод бустерной дозы.