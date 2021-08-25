Американская разведка окончательно не выяснила происхождение коронавируса
Разведка США передала президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса. Однако спецслужбы не смогли прийти к окончательному выводу о том, откуда появился COVID-19, сообщает Буквы.
Об этом рассказали источники в американской разведке.
Отмечается, что в отчете разведки отсутствуют конкретные выводы относительно происхождения коронавируса. Специалистам не удалось выяснить, перешел вирус к человеку естественным путем, появился в результате утечки из лаборатории.
По словам источников, необходимо привлечь Китай к обмену лабораторными записями, образцами генома и другой информацией. Пока нет необходимых данных для формирования выводов о происхождении COVID-19.
"Если Китай не собирается предоставлять доступ к определенным данным - вы никогда не узнаете об этом", - заявил один из собеседников.