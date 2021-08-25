Полезные принципы миллионеров: 10 действенных советов

Если изучить привычки самых богатых людей мира, можно заметить некоторые закономерности. У всех успешных людей схожий образ мышления и навыки, сообщает Menslife.

Полезные принципы миллионеров - далее 10 действенных советов:

1. Определение роли денег

Деньги – такая же важная часть жизни, как культура, развитие, общение. Не стоит игнорировать эту сферу, считая, что только мелочные люди думают о деньгах. Ведь финансово независимый человек имеет все возможности для развития и культурного обогащения, тогда как финансовая нестабильность часто заставляет людей зацикливаться только на материальных проблемах. Однако впадать в крайность тоже не нужно, ведь деньги – это не самоцель, а средство для достижения главное цели.

2. Четкий финансовый план

«Стать богатым» – не цель, а абстрактная мечта. Проще достигать четко сформулированных целей, например – получить/накопить за определенный промежуток времени конкретную сумму или закрыть определенное количество продаж.

3. Определение финансовых возможностей

Если не задумываться над финансовым вопросом, то деньги могут как незаметно приходить, так же и уходить, но не приумножаться. Чтобы разбогатеть, прежде всего, нужно трезво оценить свой уровень благосостояния на данный момент, проанализировав все доходы и расходы.

4. Контроль над долгами

Успешные люди предпочитают не зависеть от других людей, поэтому избегают брать в долг. Если сложившиеся обстоятельства не критичны, старайся обходиться собственными финансами и ты. Ведь долги имеют свойство множиться с геометрической прогрессией.

5. Ответственность за свое материальное благополучие

Можно сколько угодно ссылаться на неудачи и сложные обстоятельства, оставаясь на одном месте. А можно признать, что все лишь в твоих руках, и начать действовать. Как ты понимаешь, любой сегодняшний миллионер когда-то выбрал именно второй вариант.

6. Адекватная оценка своей зарплаты

Финансово успешный человек становится таким еще и благодаря умению адекватно сопоставлять свои усилия вознаграждению. Он заботится, чтобы те были достойно оплачены. Никогда не бойся просить о повышении зарплаты, если она не соответствует затраченным усилиям, а также отказываться от заведомо невыгодных проектов.

7. Осознанные покупки

Богатые люди не подвержены привычке совершать импульсивные покупки, они всегда тщательно обдумывают необходимость трат. Если покупки для тебя – способ отвлечься, развеяться, всегда можно найти другие варианты поднять настроение. Например, общение с близкими и друзьями, спорт, хобби.

8. Умение ценить то, что имеешь

Богатые люди не сравнивают свою жизнь с жизнью других. Зачем смотреть, у кого трава зеленее, когда можно наслаждаться своей жизнью, делая ее лучше. Всегда будет кто-то богаче тебя, но будет и тот, кто беднее. Это не значит, что богачи лучше, а бедные хуже. Значимость человека определяется не только заработком.

9. Правильное отношение к чужим ошибкам

Успешный человек отметит промах конкурента, извлечет из него урок, но посчитает ниже своего достоинства смаковать чужую неудачу, а, тем более, открыто насмехаться. У него просто нет на это времени. А тот, кто постоянно выискивает чужие ошибки, чтобы позлорадствовать, не успевает при этом развиваться сам.

10. Борьба с финансовыми страхами

У каждого есть финансовые страхи. Кто-то не уверен в будущем, сможет ли он накопить на достойную старость. Кто-то тратит больше, чем может позволить, пытаясь удержать вторую половинку. Важно понять, о каких внутренних проблемах говорит страх, как влияет на жизнь и как его устранить. Поможет беседа с близким человеком или терапевтом, осознание личных достижений, медитация, тренинги.