В США презентовали электрический пикап Wolf

Американский стартап Alpha Motor Corporation официально представил полностью электрический пикап Wolf. Новинку будет экспонироваться в музее Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе до конца ноября, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет портал Carscoops. Это предсерийный прототип, а вот на конвейер автомобиль попадет не раньше будущего года.

Автомобиль окрашен металлизированной эмалью и получил массивные защитные дуги с дополнительной светотехникой
Автомобиль окрашен металлизированной эмалью и получил массивные защитные дуги с дополнительной светотехникой. Источник: Carscoops

Автомобиль окрашен металлизированной эмалью и получил массивные защитные дуги с дополнительной светотехникой. Агрессивный дизайн модели подчеркивают также колесные арки с защитными накладками и крупные внедорожные шины на специальных дисках.

Габаритные размеры новинки – 4775х1930х1676 мм, а длина бортовой платформы достигает 1651 мм
Габаритные размеры новинки – 4775х1930х1676 мм, а длина бортовой платформы достигает 1651 мм. Источник: Carscoops

Помимо представленного двухдверного пикапа компания обещает предложить покупателям версию с увеличенной кабиной Wolf+ и полноценный четырехдверный вариант SuperWolf. Габаритные размеры новинки – 4775х1930х1676 мм, а длина бортовой платформы достигает 1651 мм. По словам создателей, автомобиль способен перевозить грузы массой до 1360 кг.

По словам создателей, автомобиль способен перевозить грузы массой до 1360 кг.
По словам создателей, автомобиль способен перевозить грузы массой до 1360 кг. Источник: Carscoops

По предварительным данным пикап получит батарею на 75-85 кВтч и сможет преодолевать свыше 440 км. Покупатели смогут заказать как передне-, так и полноприводный вариант. А заявленный разгон от 0 до 100 км/ч составит 6,2 с.

Базовая версия будет стоить от $36 тысяч, а топовая модификация – порядка $46 тысяч без учета налоговых льгот.

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