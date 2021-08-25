В Австрии отвергли приглашение Лаврова посетить оккупированный Крым

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отверг приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова посетить оккупированный Крым, сообщает Новое время.

Соответствующее предложение глава МИД РФ сделал во время своего визита в Вену.

"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте", — пояснил Шалленбер.

В ответ на это Лавров попросил "зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".