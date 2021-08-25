Киберполиция заблокировала крупнейший пиратский онлайн-кинотеатр

Киберполиция остановила работу незаконного онлайн-кинотеатра с миллионными доходами, который создал и администрировал 36-летний житель Львова, сообщает Деловая столица.

"Приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль злоумышленника составлял более 15 миллионов гривен. Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована" , — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

О каком сайте идет речь, в полиции не сообщают, но по данным СМИ, речь идет о HD Videobox, приложение которого на днях внезапно прекратило работу. Отмечается, что приложение создал и администрировал 36-летний житель Львова. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Основой его заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за премиум-акаунт.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек, а подписка стоила 80 гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК.

Во время обысков по месту жительства львовянина правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.