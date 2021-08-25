Чехия начнет пускать украинцев: названы условия

Правительство Чехии с 25 августа отменит ограничения на въезд в страну для украинских туристов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении информационного портала Министерства иностранных дел Украины.

Указано, что въезд в Чехию разрешен отдельным группам граждан Украины. В частности, которые прошли полный курс вакцинации препаратами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам, а именно:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Также необходимо получить в "Дія" сертификат о прохождении вакцинации установленного образца.

При этом, въезд разрешен украинцам, которые получили вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до въезда, при условии наличия: