Лидер "Океана Эльзы", экс-нардеп Святослав Вакарчук впервые стал отцом, сообщает Политика Страны.

Изданию стало известно из своих источников, что у 46-летнего Вакарчука родился сын. 19 августа, во время его концерта в одесском клубе Ibiza, девушка артиста подарила ему первенца.

"Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это", - рассказали в окружении певца.

О девушке Вакарчука известно немного. Как сказалижурналистам источники, она работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Эта контора снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.