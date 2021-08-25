В Бельгии разрешили забирать мячи, которые прилетают во двор

С 1 сентября в Бельгии начнет действовать закон, согласно которому человек имеет право забрать мяч, который случайно залетит в чей-то двор, сообщает Европейская правда.

Профессор Винсент Сагарт, который помогал писать новый закон о собственности, сказал, что этот шаг был необходим для внесения ясности в сложную правовую ситуацию в стране.

"До 1 сентября сосед должен был вернуть мяч. Но он мог отказать в доступе в свой сад. С 1 сентября вы имеете право пойти за своим мячом или домашним животным, если они оказались там случайно. Запрещается просто перебрасывать мяч через забор, чтобы посмотреть, что внутри. Конечно, вы должны руководствоваться здравым смыслом" , — сказал Сагарт.

Высказывались опасения, что новый закон приведет к вспышке недобросовестного поведения. Но Эрик Дириккс, который в качестве мирового судьи председательствует в суде мелких тяжб в бельгийской провинции Фламандский Брабант, заявил, что применение закона будет тщательно контролироваться.

"Люди не могут просто пойти в чей-то сад, и дело мирового судьи — следить за этим. Злоупотребление также будут караться. Мы должны проявлять бдительность в отношении конфиденциальности" , — сказал он.

Также будет законным правом доступ в сад соседа для установления лестницы при стрижке живой изгороди или чистки желобов.