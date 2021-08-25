Ивано-Франковск выплатит учителям премии за прививки от COVID

Ивано-Франковск выплатит премии учителям городских школ, который вакцинировались от COVID. Для этого нужно сделать хотя бы одну прививку, сообщает РБК-Украина.

"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины написал в Facebook мэр Руслан Марцинкив.

По его словам, на сегодня в городе вакцинировались уже 47% педагогов. При этом мэр не уточнил размер премий.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины проводит конкурс для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов, - учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.