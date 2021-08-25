В Украину идут холода и дожди: прогноз погоды на 26 августа

В последние дни лета в Украине продолжает холодать. И если на востоке и на юге страны погода еще остается хоть немного летней, то на западе ночи уже становятся по-осеннему холодными. Какой прогноз﻿ на ближайшие сутки в разных регионах Украины дали синоптики – читайте в материале.

Итак, в четверг, 26 августа, прохладнее всего будет в большинстве западных и центральных областей страны – 19-23°С днем и от 7 на западе до 15°С в центре ночью. В Ровенской области будет еще холоднее – около 18-20°С днем и 9-11°С ночью. А вот в центральных Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях будет намного теплее – 25-28°С днем и 13-16°С ночью. При чем, такая же температура ожидается и в южной Одесской области, только ночи там будут намного теплее – 17-19°С. На севере прогнозируют от 20 до 24°С днем, ночью – 12-14°С. На востоке пока еще наиболее тепло – обещают 28-30°С днем и 12-16°С ночью. Кроме Донецкой области – там будет несколько холоднее днем, а именно 26-29°С, зато ночью – 16-19°С. Такая же температура ожидается и в большинстве южных областей, а также в Крыму.

Дожди с грозами накроют центр (в Днепропетровской области – без грозы), север и почти весь юг. Также дождливо, но без грозы, будет, кроме Днепропетровской, в Запорожской и Волынской областях, а также на Закарпатье. На остальной территории будет солнечно, во Львовской области – с небольшой облачностью.

Наиболее сильный ветер 26 августа ожидается на востоке и на юге страны – 11-18 км/час в среднем. В центре же, а также на западе, на севере и в Крыму средняя скорость ветра будет 4-11 км/час, в центре местами до 18 км/час. В Сумской области возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 26 августа в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 26 августа днем в центральных, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 26 августа ожидается температура от 13 до 17°С в течении дня, небольшой ветер 4-7 км/час и гроза.