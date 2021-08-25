В России на мусорке нашли брошенный танк

В российском Волгограде местные жители нашли покинутый неохраняемый танк среди кучи мусора на территории заброшенного аэропорта. Вокруг современной боевой машины Т-90 также валялись отходы армейской жизнедеятельности, сообщает РБК-Украина.

фото: v1.ru

По словам горожан, танк так стоял в поле в кустах несколько дней, и на брошенную технику люди наткнулись случайно во время прогулки.

Это подтвердили и журналисты, которые отправились на проверку.﻿

Танк действительно стоял на пустыре посреди мусора, был покрыт пылью, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках находились инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы, а дорогостоящая оптика прицелов и перископа тоже осталась цела.

В пресс-службе Южного военного округа РФ объяснили ситуацию тем, что танк принимал участие в подготовке к форуму "Армия-2021", должен был демонстрировать "танковый вальс", и машину не успели забрать. Почему военная техника оставалась без охраны так долго на помойке, военные ответить затруднились.

Впрочем, позже в штабе округа неофициально озвучили другую историю - мол, танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, но потом они все ушли делать намаз, передает "Новая газета".

Автор: Владимир Костырин