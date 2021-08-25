В Посольстве США в Украине прокомментировали нападение на Порошенко

Политическая оппозиция является необходимой частью демократии, напомнило посольство США в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.

Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 25, 2021

Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя – им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.