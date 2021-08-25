Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль экономики

Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали мировую автомобильную индустрию самой пострадавшей отраслью из-за проблем с поставками в период пандемии, сообщает Лента.Ру.

В рамках исследования CNBC, охватывающего шесть секторов, EIU опросила 175 менеджеров по логистике. Помимо автопроизводства, в отчете были представлены следующие индустрии: одежда и обувь; еда и напитки; промышленность; IT, технологии и электроника; медицина, фармацевтика и биотехнологии.

51,7 процента менеджеров из автоиндустрии заметили, что перебои в поставках были «очень значительными» — это самый высокий показатель среди шести секторов. На втором месте в списке пострадавших оказалась индустрия одежды и обуви, 43,3 процента сотрудников которой посчитали проблемы в логистике существенными. Меньше всего пандемия «задела» отрасль IT: только 6,7 процента менеджеров заявили о серьезных потерях от перебоев в поставках.

За последний год маршруты перевозок товаров были нарушены из-за коронавируса, который вынудил многие страны закрыть границы, ввести локдаун и ограничить экспорт. Распространение более заразного «Дельта»-штамма снова вызвало беспокойство, так как главные производственные центры Азии — такие как Китай и Вьетнам — ввели локдаун в некоторых частях своих стран, чтобы замедлить рост числа заболевших ковидом.

На автоиндустрии особенно остро отразилась в том числе и нехватка полупроводников, которая вынудила некоторых производителей машин сократить производство. Дефицит чипов был вызван растущим спросом на персональные компьютеры и другую электронику, которая оказалась крайне необходима людям в период локдаунов.

Пандемия заставила ряд предприятий пересмотреть свои цепочки поставок в долгосрочной перспективе, а одна треть респондентов решилась провести полную реорганизацию. Каждый пятый менеджер уже инвестировал или планирует инвестиции в заводы на Филиппинах и в Индии как часть своей стратегии. Важными факторами в выборе этих стран стали дешевая рабочая сила и молодое население.