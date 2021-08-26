Samsung может блокировать работу телевизоров: кого это заденет

Южнокорейская компания Samsung раскрыла подробности функции TV Block. Благодаря ей техногигант может блокировать работу телевизоров собственного производства в любой точке мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует XDA Developers﻿.

TV Block - функция, позволяющая дистанционно блокировать работу телевизоров. Благодаря ей компания борется с кражами техники собственного производства из магазинов, или же со складов.

Пресс-служба Samsung отмечает, что технология в настоящее время установлена во всех телевизорах техногиганта.

Опция блокировки активируется после того, как серийный номер устройства добавляется в список украденных телевизоров. При подключении телевизора к интернету, программа автоматически идентифицирует его. Если его серийный номер совпадает с тем, что есть в реестре - функционал устройства блокируется.

Чтобы восстановить работу заблокированного телевизора - необходимо подтвердить его приобретение.