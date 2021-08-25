Киевтеплоэнерго пересчитал платежки по требованию АМКУ

КП "Киевтеплоэнерго" в июле 2021 года после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины провело перерасчет тарифов на отопление для своих клиентов. Однако киевляне начали массово жаловаться на резкое увеличение сумм в платежках, сообщает UBR.

К этому привело бездействие столичного предприятия, считает глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Речь идет о применении новой методики расчета в соответствие с законом о жилищно-коммунальных услугах. "Киевтеплоэнерго" рекомендовали внести изменения в договоры с клиентами для дальнейшего применения этой методики.

"Но "Киевтеплоэнерго" провело лишь пересчет, после которого в АМКУ начали поступать возмущенные обращения граждан об увеличении платежек… Правильным шагом было бы провести перерасчет и привести договоры в соответствие с новым законом, который дает больше прав потребителям" , – сообщил Хмельницкий.

Сейчас АМКУ исследует вопрос надлежащего выполнения компанией рекомендаций комитета. При выявлении нарушений "Киевтеплоэнерго" могут оштрафовать на 10% от дохода за прошлый год.

Ранее на сайте "Киевтеплоэнерго" появилось объяснение, что во исполнение требования АМКУ был произведен перерасчет коммунальных тарифов для 1300 жилых домов столицы, которые частично оборудованы счетчиками. Изменения в суммах клиенты увидели в платежках за июль.

В компании отметили, что платежи за отопление зависят от скорректированных показаний индивидуальных счетчиков, этажности дома и от отапливаемой площади мест общего пользования.