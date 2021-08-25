Украину и Польшу могут соединить скоростным поездом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой обсудил запуск скоростного поезда между Киевом и Варшавой, сообщает Деловая столица.

Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности, запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, который будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморья".

Напомним, в 2019 году Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Львов-Варшава-Берлин.

Отмечалось, что главная проблема такого проекта – разная ширина колеи в Украине и Европе. Самой распространенной в мире шириной пути является 1435 мм. В Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм.

В настоящее время в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) — на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.