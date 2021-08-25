В Украине сильно занижены цены на операции на сердце

Операция на сердце в Украине стоит в десятки раз дороже, чем ее оценивает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" известный врач-кардиохирург Борис Тодуров.

"Откуда взялись тарифы, по которым на хозрасчете работают все центры? К примеру, операция на сердце в НСЗУ оценена в 10 тыс. грн. Вы можете себе представить, один оксигенатор стоит 12 тыс. грн, клапан стоит 20 тыс. грн. По нашим тарифам, операция на сердце должна стоить в среднем 200-250 тыс. грн. с учетом тех небольших зарплат, которые мы (врачи – ред.) сейчас получаем. А они нам выставляют 10 тыс. грн – пожалуйста, работайте" , - сказал кардиохирург.

Как отметил Тодуров, сегодня большинство кардиохирургических отделений в областях "работают, пробуксовывая, либо берут деньги с пациентов", а НСЗУ при первой же жалобе разрывает контракт на обслуживание клиентов.