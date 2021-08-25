Сын Вакарчука родился еще в мае

У 46-летнего лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука родился сын, которого назвали Иваном в честь отца музыканта. Рождение первенца один из самых популярных украинских музыкантов скрывал около трех месяцев.

О рождении сына Святослава Вакарчука в среду, 25 августа, сообщила менеджер группы «Океан Эльзы» Виктория Хоменко, которая подтвердила факт рождения ребенка и его имя - Иван (в честь Ивана Вакарчука). Однако в пресс-службе певца отказалась раскрыть какие-либо подробности.

«Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь. Единственное отметим, что информация о 19 августа, как дате рождения, не соответствует действительностии», - написала Виктория Хоменко на своей странице в Facebook.

По данным редакции, Иван Вакарчук родился еще в конце мая. Мать ребенка зовут Евгения, она на семь лет моложе Святослава Вакарчука, работает в команде группы «Океан Эльзы».

Отметим, что более 20 лет Святослав Вакарчук был вместе с Лялей Фонаревой. Общих детей у них не было, 12 июня 2021 пара объявила о разводе.