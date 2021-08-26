Главный конкурент Alibabа взлетел в цене

Акции китайского интернет-ретейлера Pinduoduo — главного конкурента Alibabа по количеству клиентов — взлетели в цене после обещания компании пожертвовать 1,5 миллиарда долларов прибыли. Это заявление последовало после призыва председателя КНР Си Цзиньпина бороться за идею «общего процветания» перед лицом растущего социального неравенства, сообщает Лента.ру.

Интернет-ретейлер Pinduoduo, который в марте обогнал Alibabа по числу клиентов, заявил, что намерен пожертвовать деньги на развитие сельского хозяйства. После этого его акции выросли на 22 процента. Ранее китайское правительство пообещало поощрять компании, которые будут делиться деньгами с обществом в рамках концепции «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех.

"Сельское хозяйство уже давно находится в центре корпоративной миссии и стратегии Pinduoduo, и инициатива, о которой мы объявили сегодня, является для нас способом углубить нашу поддержку модернизации сельского хозяйства и оживления сельских районов" , — заявил глава Pinduoduo Лэй Чен.

По его словам, сельское хозяйство «является связующим звеном между продовольственной безопасностью и качеством продуктов, здоровьем населения и устойчивостью экологической обстановки» , поэтому инвестирование в отрасль окупается для всех.

Компания Pinduoduo отчиталась о квартальной прибыли впервые после IPO три года назад. Однако ретейлер отметил, что его квартальная прибыль в размере 372 миллионов долларов не может гарантировать стабильную прибыль в будущем.

Заявлению Pinduoduo предшествовало обещание Tencent, которая на прошлой неделе сообщила, что выделит 7,7 миллиарда долларов на «программу общего процветания». Компании решили сделать пожертвования после призывов китайских властей к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу» . Обеспечение «общего процветания» стало в последние месяцы основной темой политических дискуссий в Китае. По словам аналитиков, идея стоит за последними регулирующими мерами в отношении технологических компаний.

Из-за давления властей на техногигантов китайские рынки потеряли сотни миллиардов долларов. Пекин принял меры по ужесточению регулирования в различных секторах экономики — от интернета до репетиторства. На прошлой неделе совокупная капитализация фондовых рынков Гонконга и материкового Китая сократилась больше чем на 560 миллиардов долларов. Акции Alibaba в этом году упали на 30 процентов, акции Tencent — примерно на 16 процентов, а акции Pinduoduo — на 44 процента. Акции образовательной компании New Oriental Education после частичного запрета коммерческого репетиторства в Китае в этом году упали примерно на 84 процента.