Приватбанк собрался увольнять тысячи сотрудников

Профсоюз государственного Приватбанка просит не увольнять тысячи сотрудников финучреждения, как это предусматривает утвержденная Кабмином стратегия банка до 2024 года. Вместо этого работники госбанка обращаются к руководству с предложением сократить расходы за счет уменьшения других растрат, сообщает UBR.

Речь идет о расходах на содержание автопарка, на PR, СМИ, необязательную охрану и т.п.

Отметим, что до 2024 года количество сотрудников Приватбанка сократится, предположительно, примерно на 6100 тыс. человек, а отделений – на 300 ед., сообщали ранее СМИ.

Документом предполагается разделение Приватбанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией первого варианта.

Именно модель "хорошего банка" предполагает, что до 2024 года штат финучреждения будет насчитывать 15,5 тыс. сотрудников, а банковская сеть финучреждения состоять из 1250 отделений. При том, что на конец 2020 года количество сотрудников достигало 21,6 тыс. человек.

Кроме того, целевой размер операционных расходов запланирован на уровне 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн, которые имеются на данном этапе.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2021 года, региональная сеть Приватбанка насчитывала 1574 отделения.