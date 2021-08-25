Неизвестный открыл огонь по посольству Франции

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции и охранникам при здании посольства Франции в городе Дар-Эс-Салам в Танзании. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Лента.Ру.

На кадрах видно, как мужчина посреди улицы открывает огонь сначала в воздух, а затем стреляет в охранников при здании посольства. Прибывшие на место силовики ликвидировали злоумышленника.

В ходе нападения погибли трое полицейский и охранник посольства. Личность стрелявшего устанавливается, его мотивы пока неизвестны.