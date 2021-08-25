Выступивший против Евромайдана регионал получил орден от Зеленского

Мэр Бучи Анатолий Федорук получил орден "За заслуги" II степени, при том что ранее он поддерживал режим экс-президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию. Более того, в 2014-м году политик назвал активистов Майдана "террористами", сообщает Обозреватель.

Анатолий Федорук. Источник: zekomandaregion.kiev.ua

Как сообщило движение "Чесно" 25 августа, Федорук получил высокую награду в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Известно также, что против чиновника еще не закончено дело в незаконном распределении земли.

Судебные заседания постоянно переносятся, а самому Федоруку судом выбрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, отметили представители движения. Свою должность фигурант сохранил.

Так, в 2002 году Бучанский совет во главе с Федоруком изменил целевое назначение 890 гектаров леса, передав земли под застройку. В суде позже подтвердили, что это произошло незаконно, а подобное решение касательно участка мог принимать только Кабмин.

49-летний Федорук возглавляет Бучу с 1998 года. Последние местные выборы в 2020 году он выиграл, представляя партию "Слуга народа".

Ранее, в 2015-м, он участвовал в выборах как самовыдвиженец, но поддержал партию "Новые лица". Ее избранники помогли сформировать Федоруку подконтрольное большинство в городском совете.

В 2014-м Федорук баллотировался в народные депутаты, но в парламент он не попал.

Политик связан с "Партией регионов". Так, именно как кандидат от этой политсилы он получил кресло мера на выборах в Буче в 2010 году.

Календарь на 2014 год с рекламой политика. Источник: Telegram / Чесно