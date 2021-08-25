Призер Олимпиады, отдавшая квартиру тренеру, получила еще одну

Призер Олимпиады, отдавшая квартиру тренеру, получила еще одну

Городские власти Ирпеня решили дать еще одно жилье бронзовому призеру турнира по борьбе Олимпийских Игр в Токио Ирине Коляденко, которая подарила полученную от областной власти квартиры своему тренеру, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушина.

Напомним, утром 25 августа Коляденко опубликовала пост о том, что дарит квартиру тренеру, и через несколько часов ей позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей еще одно жилье.

Ключи от квартиры в Ирпене 24 августа Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин. В то же время, спортсменка до сих пор не имеет собственного жилья, однако решила отдать подаренную однокомнатную квартиру тренеру.

"Реши﻿ли нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим громадам", — отметил Маркушин.

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