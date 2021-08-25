Призер Олимпиады, отдавшая квартиру тренеру, получила еще одну

Городские власти Ирпеня решили дать еще одно жилье бронзовому призеру турнира по борьбе Олимпийских Игр в Токио Ирине Коляденко, которая подарила полученную от областной власти квартиры своему тренеру, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушина.

Напомним, утром 25 августа Коляденко опубликовала пост о том, что дарит квартиру тренеру, и через несколько часов ей позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей еще одно жилье.

Ключи от квартиры в Ирпене 24 августа Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин. В то же время, спортсменка до сих пор не имеет собственного жилья, однако решила отдать подаренную однокомнатную квартиру тренеру.