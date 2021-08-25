Министр по делам женщин Канады назвала талибов братьями

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф назвала представителей радикального движения «Талибан» братьями. Она выразила мнение в ходе виртуальной пресс-конференции в среду, 25 августа, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что Монсеф родилась в Иране, а выросла в Афганистане.

"Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий" , — сказала канадский министр.

Позже Монсеф объяснила свои слова «культурным контекстом»: «"Талибан" — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами». Министр добавила, что либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо не поддерживает радикальное движение.