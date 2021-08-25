ЕСПЧ рекомендует Польше и Латвии помочь мигрантам на границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Польши и Латвии помочь мигрантам, которые разбили лагерь на границе с Беларусью, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении суда по итогам рассмотрения двух жалоб от граждан Афганистана и Ирака, которые застряли на границе Беларуси.

"Суд постановил, без ущерба для каких-либо обязательств, которые Беларусь может иметь в соответствии с международным правом относительно положения заявителей, применить Правило 39 и требовать от власти Польши и Латвии обеспечить всех заявителей пищей, водой, одеждой, адекватной медицинской помощью и, по возможности, временным убежищем" , — говорится в решении.

В то же время суд объяснил, что эту меру не следует понимать как требующую от Польши или Латвии позволить заявителям въезд на свою территорию.

Отмечается, что временное регулирование будет иметь силу три недели, то есть до 15 сентября включительно.