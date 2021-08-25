У побережья Сирии тонны нефти попали в море

Возле побережья Сирии образовалось нефтяное пятно площадью более 25 кв.км. В частности, разлив нефти можно увидеть на спутниковых снимках, которые в среду, 25 августа были опубликованы компанией Planet Labs, сообщает NEWSru.

Утечка, по всей видимости, произошла на электростанции или нефтеперерабатывающем предприятии в Баниасе.

Пятно достигло пляжей города Джабле, который находится приблизительно в 20 км от Баниаса.

Глава рабочего комитета электрической компании района города Тартус, Дауд Дарвиш, сообщил, что трещины были обнаружены в хранилище, в котором находилось 15 тысяч тонн горючего.

Власти Сирии днем ранее сообщали о начале работ по очистке моря и побережья.